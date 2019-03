Mart Helme venekeelsest haridusest: alustame lasteaedadest, kasvatame lapsed eestikeelseteks ja läheme koolides mõne aastaga üle eesti keelele

"Täiesti ühene seisukoht on, et haridussüsteem peab minema üle eesti keelele. Ka Keskerakond ei vaidle sellele vastu," kommenteeris Helme.

"Iseküsimus on, et keegi ei toeta seda varianti, mis on praegu, et eesti ja vene laste kokkusurumine ühtedesse koolidesse, 60/40, see on kõik pakazuhha, sellise mõttetu integratsiooni mängimisega, mida on Eestis tehtud paarkümmend aastat, ei jõuta kuhugi," kommenteeris Helme.

"Meil on väga selge nägemus, et alustame õpetajate ettevalmistamisest, alustame lasteaedadest, kasvatame lapsed eestikeelseteks, eestikeelsesse kooli ja läheme mõne aasta jooksul, kui meil on õpetajad, õppevahendid ja metoodikad olemas, üle eesti keelele. Mitte ühelgi kolmest partnerist ei ole mingeid erimeelsusi. Yana Toomil võib olla, aga see on personaalne. Mingu kaitsku venekeelset haridust europarlamendis koos Tatjana Ždanokaga," teatas Helme.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi eile ettepaneku EKRE-le ja Isamaale alustada koalitsioonikõnelusi. Üheks kõige teravamaks tüliküsimuseks Keskerakonna ja EKRE vahel ongi peetud venekeelse hariduse küsimust.