Mart Helme vastuses endistele siseministritele: ma ei astu tagasi, sest riigimehena on mul käed-jalad teie järel koristamisest tööd täis

Delfi avaldab Mart Helme pöördumise siseministrite poole täismahus:

Lugupeetud eksid. Vastan teie murele Eesti maine ja julgeoleku pärast järgmist.

Esiteks, Teie võrdlused 1930. aastate Saksamaa või Nõukogude Liiduga on ebaadekvaatsed ja labaselt propagandistlikud. Pole mitte midagi õigusvastast selles, kui ülemus teeb oma alluvale ettepaneku omal soovil lahkuda. Pole mitte midagi õigusvastast ka selles, kui uus juht soovib moodustada oma meeskonda. Pole mitte midagi õigusvastast selleski, kui arvutist välja trükitud blanketil on otsustamisel vältimatult osalema pidavate persoonide nimed.

Mis puutub teie muresse Eesti maine ja julgeoleku pärast, siis on osade allakirjutanute poolt esindatavate erakondade liikmed viimase nelja kuu jooksul tegelenud süstemaatiliselt selle kahjustamisega, vahendades rahvusvahelisse meediasse ja oma partnererakondade kontoritesse Eesti sisepoliitikat teadlikult vääras valguses kujutavat ja halvustavat informatsiooni. On lausa naeruväärne kuulda süüdistust Eesti maine halvustamises inimestelt, kes just äsja tõid Eestisse vähetuntud paduvasakpoolse USA senaatori, kes otsib siin tikutulega fašismi ja peab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda koguni globaalseks ohuallikaks. Tänan teid muidugi selle suure, kuigi ilmselgelt teenimatu tunnustuse eest.

Ent julgeolekust veel: tuletan teile meelde, et just Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmetele on olnud iseloomulik meie kõige olulisemate liitlaste USA ja Ühendkuningriigi juhtpoliitikute ning nende poolt langetatud suveräänsete otsuste halvustamine ning laimav esitamine Eesti avalikkuses. Seda olukorras, kus meie erakond on nii Donald Trumpi kui Boris Johnsonit jõuliselt toetanud ja sellega meie julgeolekusse selgelt ning positiivselt panustanud.