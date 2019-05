Mart Helme valis nõunikuks ohvitseri, kes omal ajal mõnitas kaitseväkke tööle kandideerinud noort naist

Mark Majorov on kõrge ohvitser. Ta on saanud presidendilt Kotkaristi ja kaitseväelt hulgaliselt aumärke. See aga ei tähenda, et ta alati viisakalt käituks.

2012. aastal ilmus Eesti Ekspressis artikkel "Ohvitser mõnitas kaitseväkke tööle kandideerinud naist", kus oli juttu, et Kärt (28) sai šoki, kui tal paluti kaitseväe töövestlusel lammast joonistada, süüdistati baariakna lõhkumises ning uuriti, millest on tehtud Kuu.

Küsija, major Majorov (toonane kaitseväe logistikakeskuse ülema kohusetäitja) läks hoogu ja aina tulistas: mis on Maale lähima tähe nimi? Kui kaugel ta asub? Kaua kulub aega sinna lendamiseks? Kust see vesi siia klaasi sai? Millest on tehtud Kuu? Kes on kaitseväe juhataja? Millal tehti Eesti vapp ja millal seda muudeti? Kas see oli teie elukaaslane, kes pronksiööl Sprite’i varastas? Millal toimus Trooja sõda? Ja nõnda edasi. Ülejäänud härrasmehed kuulasid ja muigasid. Kui major eriti vaimukalt küsis, naersid kooris.

Kärt on enesekindel naine. Tipp-topp välimus, magistrikraad Maaülikoolist, aastaid kinnisvara alal töötanud, Eesti meister kick-poksis – niisugust naljalt endast välja ei aja. “Üritasin rahulikuks jääda ja vastasin: ei tea, ei tea, ei tea. Sisemiselt olin aga nii läbi, et mulle ei tulnud isegi Ants Laaneotsa nimi meelde," märkis naine. Vahelduseks anti naisele võimalus näidata oma erialaseid teadmisi. Anti paberileht ja Kristjan Õim palus arvutada, kui palju peab ühel kasarmul maad olema. Selleks anti üks minut. Ent enne, kui Kärt arvutusega alustadagi jõudis, sekkus taas vahepeal taskunoaga mänginud isand Majorov ja palus, et Kärt joonistaks paberile hoopis mao ja lamba.