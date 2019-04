Mart Helme valetas raadios oma kuulajatele, et Delfi tegeleb fotomanipulatsiooniga

Martin Helme: Reformierakonna kampaania põhiliselt teeb ära ju Eesti peavoolumeedia oma "Kõigi Eestide" ja muude selliste asjadega, et…

Mart Helme: Kusjuures täiesti läbikukkunud üritus.

Martin Helme: Absoluutselt läbikukkunud!

Mart Helme: Kusjuures Delfi, meie „vaba ajakirjandus“, langes sellele tasemele, et võltsis fotot. Võltsis fotot sellest kontsertipubliku arvust ja kogu sellest... Tähelepanelikud vaatlejad juhtisid tähelepanu, et seal on lava ees seisev rahvas fotomontaažiga kolmekordistatud.

Isegi kui jätame täiesti kõrvale asjaolu, et suurim eestikeelne meediakanal Delfi.ee kannab südames ja peab au sees vaba ja valge ajakirjanduse põhimõtteid, kajastab kõiki sündmusi õiglaselt, ausalt ja erapooletult, ei teeni ühtegi poliitjõudu ega võltsi mitte iialgi fotosid, siis Mart Helme väite vääruses võib veenduda igaüks, kel internetile ligipääs.

Foto, mille tõepärasus kahtluse alla seati, ei näita mitte mingisuguseid märke montaažist. Samuti ei ole mitte kusagil toodud mingeid näiteid, kuidasmoodi võiks see olla monteeritud. Süüdistuses on lihtsalt öeldud, et siin on tegu fototöötlusega. Tagatipuks ei olnud see isegi mitte kahtluse alla seatud foto Delfi toodang, nagu Mart Helme väitis.

Siin on väljatoodud kõnealune postitus, mis skeptikute poolt kahtluse alla seati.

Kui vaadata videod samast hetkest, kus inimesed käsi südametena pea kohal hoidsid, piisab üksnes silmade avamisest, mõistmaks, et videos (mis on liikuv pilt samast hetkest) ei ole inimesi kolm korda vähem, kui pildil.

Samasugust rahvamassi näitavad ka teised samast seeriast tulnud pildid, teiste fotograafide tehtud pildid, Delfi fotograafi tehtud pildid ja droonifotod. Allolevas galeriis näeb kolme fotograafi pilte rahvamassist.

Kes kahtlustab massilist fotomontaaži, siis Delfi TV-st on võimalik järele vaadata üritust täies pikkuses. Algselt oli tegu otseülekandega, mis välistab ka hollywoodiliku järeltöötluse võimaluse.

Otseülekandes on võimalik järele vaadata ka droonipilti, mis leidub videos ajast, mil üritus oli poole peal (1.28.27).



Mart Helme ütles täna hommikul, et on valmis vabandama, kui tuleb välja, et fototöötlust ei toimunud. Hiljem ta enam Delfi kõnedele ei vastanud.

Manipuleeriti rahvaarvuga?

Loe veel

Sotsiaalmeediast ja mujalt kommentaariumitest võis lugeda, kuidas meediakajastuses manipuleeriti rahvaarvuga - 10 000 külastaja asemel olla "asjatundjate" arvates külastajaid tegelikult vaid mõni tuhat. Nii näiteks levis sotsiaalmeedias foto, kus lehmakarja ja lindude loenduriga arvutati külastavuseks 2000 inimest.

Kui võtta otseülekandest droonifoto (vt allolevas galeriis), mis näitab platsi täituvust poole ürituse peal, saab vaadata Google´i tööriistade abil, kui palju võiks sellisele pindalale inimesi mahtuda. Tuleb märkida, et inimeste arvu saab nõnda arvutada väga umbkaudselt, seega siin võib aimu saada parimal juhul suurusjärgust.

Kaardil tuleb märgistada enam-vähem sarnase territooriumi, mis on pildil inimestega ühtlaselt kaetud.Võrreldes fotot ja inimeste tiheduse näidist, võiks eeldada, et antud pindalal on ühe ruutmeetri peal kaks inimest.

Tähele tuleb ka panna, et jätsime märgistamata söögiala, mis droonipildile ei mahtunud, kuid ilma selletagi tuleb suurusjärguks ligi 10 000 inimest ühel jäädvustusel.

Oma tõe leidmiseks saad neid samu piire sättida ja tihedust kruttida siit.

Kordame üle, et kõnealused arvutused on väga suhtelised ja lõplikku tõde neist otsida ei soovitaks. Samas saame tuua kõrvale näitena EKRE tõrvikuronkäigust, mille rahvamassi Helme sõnul meedia jällegi mitu korda väiksemaks vassis. Samadel põhimõtetel arvutades saame publikuks umbkaudselt sama suurusjärgu, mis on ülaloleval droonifotol väljatoodud.

Tõrvikurongkäigu pindala ja tihedust saab timmida siin.

Seega näeme, et samadel alustel tuletatud suurusjärgud on neil kahel üritusel sarnased ja EKRE esimehel ei ole alust väita, et Kõigi Eesti laul oleks olnud rohkem läbikukkunud kui veebruarikuine tõrvikurongkäik.