Mart Helme valetas raadios oma kuulajatele, et Delfi tegeleb fotomanipulatsiooniga

Isamaa erakonna liikmele Tarmo Piirmannile kuuluv alternatiivmeedia portaal lõunaeestlane.ee avaldas juba ürituse päeval artikli, mis seab kahtluse alla Kõigi Eesti sotsiaalmeedias avaldatud pildi tõepärasuse.

"Tallinna lauluväljaku väravate juures täna toimunud Kõigi Eesti lauluürituse pildilt võib välja lugeda, et kohal oli ligi 10 000 inimest ja sama numbrit kajastasid ka meediaväljaanded. Tegelikkuses oli aga osavõtjaid mitu korda vähem ning arvatakse, et pilti on võltsitud. Sotsiaalmeedias on ilmunud ka droonifoto, kust on näha, et rahvast oli hõredalt ja kõige enam paar tuhat inimest," kirjutas portaal. Sama uudist jagas ka järgmine alternatiivmeedia lehekülg rahvuslane.ee.

Jauramisega mindi massiliselt kaasa sotsiaalmeedias, kus inimesed tõsimeeli arvasid, et Kõigi Eesti fotograafid üritavad näidata üritust suuremana, kui see tegelikult oli. Nädalaga pealtnäha vaibunud konspiratsiooniteooria sai aga uue hoo eile, kui EKRE esimees ja tulevane siseminister Mart Helme teatas raadioeetris fakti pähe, et Delfi oli fotomontaaži abil Kõigi Eesti publikut piltidel kolmekordistanud.

Mart ja Martin Helme vestlus Tre raadios nägi välja selline: