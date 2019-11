Mart Helme väitel ei saa NATO peale kindel olla: nad on kriisis, valmistume plaan B-ks

Helme kinnitas Soome meediale, et soomlased ning eestlased tunnistavad Külma Sõja perioodi lõppu ning tulevik pole kindel. "Me peame mõtlema uutele viisidele kaitsevõime säilitamiseks," ütles Helme.

Helme sõnutsi on Soome Eesti plaan B julgeoleku puhul. "Soome on alati olemas," teatas Helme. Ta lisas, et Venemaa on Eestile alati ohuks olnud, samas on ka Soomele oluline Eesti iseseisvana hoida, et ei tekiks taas Vene impeerium.

Venemaa ohustab Helme väitel Eestit kahel juhul: diktaatorliku võimu all on mure Eesti iseseisvuse pärast, demokraatliku riigikorra puhul tuleb Eestisse aga liiga palju venemaalasi. "Suhted Venemaaga jäävad alati keeruliseks," lisas siseminister.

Helme tõi välja, et saame loota mitmetele NATO liikmesriikidele, kuid me ei tea ette, mis on NATO kui terviku tulevik. "NATO-l on olnud oma kriisid minevikus, kuid nüüd on nad kindlasti kriisis ja me ei tea, kas ühendus sellest toibub," oli ta kriitiline. "Seepärast peab Eesti nägema vaeva, et luua oma partnerlust teatud riikidega," jätkas Helme.

Just NATO kriisiga seoses rääkiski Helme intervjuus plaanist B. Iltalehti toob välja, et varem pole ükski Eesti poliitik avalikult öelnud, et valitsus valmistub alternatiivseks plaaniks. Helme lisas, et loodab, et NATO tuleb kriisist välja ning jääb tugevaks garantiiks Venemaa ohu vastu. "Inimesed jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud," arvas ta, et valitsus teab paremini.

EKRE juht lisas, et valitsusel on suur vastutus, et plaan B Eestis ja teistes Balti riikides kokku panna.