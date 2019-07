Mart Helme uuele Briti peaministrile: olen valmis jagama kogemusi suveräänsuse taastamisel

Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Mart Helme Foto: Madis Veltman

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme väljendas heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on idaeurooplasena valmis uuele juhile jagama teadmisi, kuidas oma riigi suveräänsust taastada.