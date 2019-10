Mart Helme ütleb, et pole Tanel Kiige mahavõtmise nõudmisest kuulnud

Lugu ilmus EKRE portaalis Uued Uudised pärast seda, kui Kiik oli keeldunud täitmast EKRE aseesimehe ja rahandusministri Martin Helme nõudmist. Mõni tund hiljem oli see aga portaalist jäljetult kadunud.

Mart Helme ütles pärast tänast valitsuse pressikonverentsi Delfile, et tema pole mingisugusest Kiige ametist kõrvaldamise nõudest üldse teadlik. "Ma ei ole kedagi seal sundinud ega kamandanud midagi üles panema või midagi maha võtma," sõnas ta.

"Ma arvan, et nad panid sinna uusi materjale üles ja ma arvan, et nende ülespanemisega teised materjalid võeti maha," selgitas Helme kõnealuse loo võimalikku kadumist.

Küsimusele EKRE ja Kiige vahel tekkinud pingete kohta vastas Helme, et "Meil ei ole mingeid pingeid, ajakirjanduse pinged on need." Helme sõnul on EKRE tõstatanud küsimuse, sest nende liikmed on pöördunud partei esindajate poole ja väljendanud rahulolematust, et "riigieelarvest rahastatakse just nagu privilegeeritud korras kõiki neid homoühendusi".

Helme rääkis, et nemad reageerisid vaid oma valijate murele ja tõstatasid küsimuse koalitsioonis korduvalt, kuid see ei ole kuhugi jõudnud. "Nüüd me tõstatasime mõnevõrra teravamal moel ja ma arvan, et see on tekitanud olukorra, kus me lõpuks saame sel teemal koalitsioonipartneritega tõsiselt rääkida," lisas ta.