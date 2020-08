Mart Helme tõrjub süüdistusi: mul on olemas dokumendid, mis tõestavad, et rahaga mingit probleemi ei olnud

Tollal välisministeeriumi kantsler olnud Indrek Tarand kirjutas eile Eesti Ekspressis, et riigijuhid mätsisid kinni Helme rahalised kuritarvitused. Helme lükkas Tarandi väited samas artiklis tagasi, öeldes, et mitte miski tema jutus ei vasta tõele.

Täna, kui tema rahaasjadega seotud probleeme tunnistasid nii Laar kui ka Ilves, ütles Helme, et tal ei ole varemalt öeldule midagi lisada.

"Nad kõik valetavad. Süüdistavad mind organiseeritud kuritegevuses, kuigi mina ei tegelenud rahadega üksi. Ükski arve ei käinud läbi ainult minu käest ilma, et selle oleksid üle vaadanud ka vastavad töötajad välisministeeriumis. Kõik arved olid kontrollitud ja auditid korras," sõnas Helme.

Ta märkis, et tollal käis ka riigikontroll mitu korda Moskvas saatkonda kontrollimas ja ei leidnud ühtki kuritarvitamist.

"Ma ei ole kuskilt midagi pihta pannud ja minu südametunnistus on puhas," ütles Helme.

Millest siis Tarandi, Laari ja Ilvese väited tulenevad? "Nende motivatsioon on poliitiline ärapanemine. Tarand luuletab, Laari jutt ei maksa midagi ja Ilvese puhul ma ütlen, et räägime kõigepealt Ärma talu asjad selgeks," sõnas Helme.

Minister märkis, et tal on erinevalt teistest olemas dokumendid, mis kinnitavad, et tal ei olnud rahadega mingisuguseid probleeme. "Mul on olemas dokumendid pangalaenude ja ehitajatega sõlmitud kokkulepete kohta. Võin need letti lüüa ka, kui on vaja. Ma ei hakka aga Vargamäe Andrese kombel mööda kohut käima ja tõestama, et ma pole kaamel," sõnas Helme.

Delfi kirjutas mõni aasta tagasi, et dokumendid, mis Helme rahaasjadega seotud väidetavaid segadusi tõestavad, on läinud välisministeeriumist kaduma. Helme ütles täna, et kuna Tarandil pole võimalik tema kohta levitatavat laimu tõendada, siis ongi lendu lastud jutt, et dokumendid läksid kaduma. "Tarand oli siis ministeeriumis kantsler ja vastutas dokumentide eest. Nüüd tullakse jälle soppa valama," sõnas ta.