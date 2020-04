Mart Helme: teeme Läti, Leedu ja Soomega koostööd, et piirikontrollimeetmed leeveneks

"Oleme selles suunas ka kõigi kolme riigiga koostööd tegemas. Eraldiseisev töörühm Soomega toimib juba mitu nädalat. Eile leppisime valitsuses kokku, et alustame ka kõnelusi ühise töörühma moodustamiseks kõigi nelja riigi vahel," lisas Helme.

Siseministri sõnul ühtib Eesti nägemus piirikontrolli lõpetamisest Euroopa Komisjoni nägemusega, mis lubaks leevendusi alles siis, kui piiriäärsete piirkondade epidemioloogiline olukord on muutunud piisavalt ühetaoliseks ning inimeste omavahelise distantsi hoidmine on saanud normaalsuseks.

"Ainult siis, kui meil on piisavalt andmeid, et tervisepilt on mõlemal pool piiri sarnane ning piisavalt hea, saame hakata lubama inimestel taas vabamalt liikuda. Siinkohal tuleks eelistada naaberriikidevahelist pendelrännet," sõnas siseminister. "Eesti kogemusest võin öelda, et töötajate igapäevase piiriülese liikumise tagamine pole olnud lihtne. Eesti ja Läti on pea kogu kriisi vältel hoidnud piiri töötajate liikumiseks kodu ja töökoha vahel avatuna, samas on pendelränne Eesti ja Soome vahel täielikult peatunud," tõdes Helme.

Helme sõnul peaks EL liikmesriigid jõudma kokkuleppele ühistes piiriülese liikumise niinimetatud usaldusmeetmetes, mida kõik riigid saaksid oma piiride taasavamisel järgida.

Siseministri sõnul vaadatakse ajutised piiripiirangud üle iga kahe nädala tagant. "Praegu kehtivad piirangud nii Eesti sise- kui välispiiril vähemalt 17. maini," lisas Helme.

