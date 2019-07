Mart Helme süüdistas TLÜ-d hobusevaraste kasvatamises, ülikool on ministri sõnavõtu peale nõutu

Eile südapäeval kogunes Pärnus EKRE volikogu, kus siseminister ja partei esimees Mart Helme võttis muuhulgas sõna ka teaduse lisarahastuse teemal.

"Kahe protsendini me tõenäoliselt ei jõua, aga kui me jõuame näiteks 1.2 protsendini, siis on see ka suur asi," ütles Helme. "Aga mitte selleks, et täiesti olematu teadusliku tasemega, täiest ilmselgelt propaganda asutuseks muutunud Tallinna ülikooli nuumata hobusevaraste koolitamiseks. See ei ole raha, mis väärib teadusesse paigutamist."

"Tallinna Ülikoolil puuduvad info ja faktid, millel hr Helme seisukohad põhinevad," edastas TLÜ kommunikatsioonijuht Sulev Oll ülikoolipoolse vastuse siseministri kriitikale.

Ta selgitas, et ülikoolide akadeemilist taset hinnatakse sõltumatute ekspertide poolt ning teaduse rahastamine on konkurentsipõhine. "Tallinna Ülikool on QS World Ranking 2019 edetabeli koostajate hinnangul 7 protsendi parimate ülikoolide seas maailmas."

Veel lisas Oll, et TLÜ teadus-, arendus- ja loometegevuse projektide maht on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud ning Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatud projektide maht on viimase kolme aasta jooksul suurenenud üle kolme korra.