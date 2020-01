Mart Helme: sotsiaalministeeriumi kampaania on väärastunud mõtteviisist sündinud

Helme viitas oma vastuses riigi eelarvestrateegia aruteludele, kus otsustatakse erinevate kulutuste efektiivsus, otstarbekus ja vajalikkus. “Sotsiaalministeeriumis on väga palju erinevaid kuluridasid, mida kindlasti on võimalik ümber suunata. Antud juhul umbes nelja miljoni kasutamine igasuguste propagandakampaaniate tegemiseks on võib-olla hoopis mõistlikum ümber suunata puuetega inimeste, üksikemade, üksi elavate vanurite ja muude niisuguste sotsiaalsete gruppide toestamiseks, aitamiseks ja vajaduse korral ka omavalitsustele lisaressursi andmiseks. Need on poliitiliste valikute kohad."

Samuti SDE fraktsiooni kuuluv Riina Sikkut uuris, kas Helme on ka teiste kampaaniate sõnumid, visuaali ja kulud heaks kiitnud ja läbi arutanud. “Kas teie olete seda teinud ja kas Tanel Kiik peaks seda tegema siis ainult võrdsuspoliitika-alaste kampaaniate puhul või ka liikumist, tervislikku toitumist, tarka vanemlust puudutavate kampaaniate puhul?”

Helme viitas TV3-s läbi viidud küsitlusele, kus 86 protsenti vastanutest leidis, et sotsiaalministeeriumi kampaania ärritab neid. “Küsimus on nüüd selles, mis on ühiskonna resonants erinevate küsimuste, erinevate kampaaniate läbiviimisel. See konkreetne kampaania ärritab meid ja valitsuses on kaks osapoolt, kes on selle küsimuse korduvalt tõstatanud, on öelnud, et see on teema, mis on nende valijatele oluline ja mille puhul nad ei soovi, et tehakse soolosid, siis on selge, et niisugustel puhkudel tuleks koalitsioonis ära pidada mõttevahetus, kuidas, kas üldse me taolisi kampaaniaid teeme. Küsimus on teemade sensitiivsuses ja selge on see, et see on sensitiivne teema. Seetõttu on normaalne, et niisugustel puhkudel peetakse eelkonsultatsioone, mida antud juhul ei peetud,” selgitas Helme.

Helme: memmekesed ei pääse poodi, aga meie kulutame raha ühiskonna lõhestamiseks

Sikkut ütles, et tema jaoks on täiesti arusaamatu, kas valitsus tõesti kiidab heaks selle, et last võib kiusata rühma või klassikaaslaste poolt sõltuvalt sellest, kes on tema vanemad. “Kas see on sidus ja hooliv ühiskond, mida me ehitame?” küsis ta.

Helme leidis, et Eestis on olemas kõik seadused alates põhiseadusest lõpetades avalikku korda tagavate seadustega, mis ütlevad, et inimesi ei saa taga kiusata. “Samal ajal me rikume seadusi, tagamata puuetega inimestele korralikku toimetulekut, ja siis viskame sadu tuhandeid, — sadu tuhandeid! — selliste ühiskonda lõhestavate kampaaniate peale,” rõhutas Helme.