Mart Helme: soovin vigastatud politseinikele kiiret paranemist

"Politseinikud riskivad iga päev oma elu ja tervisega, et tagada turvaline elukeskkond. Täna on üks nendest päevadest, kus kahjuks said kinnipidamise käigus viga kaks kriminaalpolitseinikku. Soovin neile kiiret paranemist," märkis Helme.

Täna hommikul läksid kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas Kärberi tänaval parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga. Politseinikud said vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kuid tema elu pole ohus. Teine politseinik sai kergemaid vigastusi ja pääses pärast tervisekontrolli kodusele ravile.

Kurjategija suhtes on alustatud kriminaalmenetlus tapmiskatse paragrahvi alusel.