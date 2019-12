Mart Helme Soome peaministri kritiseerimisest: need olid mu isiklikud seisukohad, mitte valitsuse omad

"Pean vajalikuks selgitada, et andes 15. detsembril TRE raadio eetris olnud vestlussaates "Räägime asjast" hinnanguid Soome uuele vasakpoolsele valitsusele, ei väljendanud ma mitte Eesti valitsuse, vaid isiklikke ja meie erakonna maailmavaatest tulenevaid seisukohti," ütleb Mart Helme hilisõhtul saadetud avalduses.

"Mitte mingil juhul ei sea ma kahtluse alla Eesti ja Soome head koostööd ja sõprussuhteid. Me oleme hõimuvennad ja jääme hõimuvendadeks. Erimeelsused poliitikute vahel ei mõjuta mingilgi määral meie sooje tundeid soome rahva vastu."

Mart Helme raadiosaates öeldu lööb laineid ka Soomes ning mõne aja eest võttis sotsiaalmeedias sõna ka Sanna Marin ise. "Olen Soome üle väga uhke," märgib ta oma Facebooki postituses. "Siin võib vaesest perekonnast pärit laps saada hariduse ning saavutada oma elus palju asju. Poemüüja võib saada peaministriks. Ilma töölisteta ei jääks Soome ellu," sõnab ta ja lisab, et on tänulik iga töötaja, praktikandi ja ettevõtja panuse eest.

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.