Mart Helme sööb oma sõnu ja palub Soome peaministrilt vabandust

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Helme vabandamine tuli mõneti ootamatult, sest veel umbes tund enne seda ütles siseminister Delfile: "Ma ei vabanda kellegi ees. Mul on soomlastele öelda, et ma hindan nende panust Vabadussõtta, hindan nende heaoluriiki ja nii edasi."

Helme lisas, et valitsus vastutab ja ka tema vastutab. "Aga ma ei vabanda. Väga tõenäoline on, et valitsus laguneb."