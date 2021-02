Mart Helme sõnavõtt viis Eesti Euroopa Nõukogu seksuaalvähemuste raportis halbade näidete alla

Taustaks

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline institutsioon, mis koondab enese alla 47 liikmesriiki Euroopas kui maailmajaos. Peale Euroopa Liidu liikmesriikide leiab sealt ka Suurbritannia, Norra, Islandi, Šveitsi, San Marino, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Ukraina, Serbia, Bosnia & Hertsegoviina, Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Moldova, Türgi, Gruusia, Armeenia, Azerbaidžaani ja Venemaa.

Euroopa Nõukogu eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet - seaduse ülimuslikkust - Euroopas. Euroopa Nõukogu (Council of Europe) ei ole Euroopa Liidu institutsioon ning seda ei tohi segamini ajada Euroopa Liidu Nõukoguga (Council of the European Union).