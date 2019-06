Mart Helme sõidab sisejulgeolekut Iisraeli tudeerima

„Olukorras, kus Lähis-Ida on selgelt üks maailma poliitika huvide põrkumise kohti, on oluline omada selles piirkonnas sõpru,“ ütles siseminister Mart Helme. „Sisejulgeoleku tasandilt on meil vastastikku palju õppida.“

Visiidi käigus on siseministril võimalus kohtuda ka erinevate riikide valitsusliikmete, parlamentääride ning ühiskonnategelastega. Kavas on kohtumine Valge Maja esindajatega. Siseministri visiit kestab 4.-6. juunini.