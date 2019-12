Mart Helme skandaalne sõnavõtt lööb laineid Soome meedias. Yle: Helme sõimas Sanna Marinit

Soome rahvusringhääling Yle pealkirjastas oma loo nõnda, et viidatakse, et Helme sõimas peaminister Sanna Marinit ja ütles, et müüjatüdrukust on saanud peaminister.

Artiklis on juttu, et Helme kritiseeris raadiosaates "Räägime asjast" Marinit ja kahtles, kas too saab oma kohustustega hakkama. Artiklis viidatakse ka, et Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.

Artiklis on lugejatele selgitatud, et Helme on paremkonservatiivse partei EKRE esimees. Meenutatakse sedagi, et alles hiljuti oli Eesti valitsuses probleeme ja koalitsioon mõranes, kui tuli välja vahetada ekrelasest maaeluminister.

Ilta-Sanomat rõhus pealkirjas sellele, et Helme solvas Soome peaministrit, rääkides, kuidas müüjatüdrukust sai minister. Artiklis on juttu sellestki, kuidas Helme kirjeldas, kuidas Soome kodusõja aegu 1918. aastal sõdisid punased valgetega. "Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele. Punased, kes tahtsid juba siis Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyama'liku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Mart Helme.