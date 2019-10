Mart Helme: side ja elektri tagamine kriisiolukorras on elulise tähtsusega

"Elektri kadumisel on haavatav kogu riik," sõnas siseminister Mart Helme. "Elutähtsad teenused on ristsõltuvuses – elektrivõrgu toimimisest võib sõltuda side, toasoe, bensiinijaamade töö, joogivee ja toidu olemasolu ning säilimine. Side toimimine omakorda on aluseks paljude teiste teenuste toimimisele, seetõttu on oluline kehtestada ka sellele toimepidevuse nõuded. Antud juhul kadus Võrus mobiilside elektri kadumise järel 15 minutiga," teatas Helme.

Helme rõhutas, et vaatamata riigiasutuste ja -ettevõtete vastutusele elanikele elutähtsaid teenuseid pakkuda, tasub ka inimestel endil kriisiolukordadeks valmis olla.

"Kui elekter on farmis, kaupluses, tööstusasutuses kriitilise tähtsusega, siis peabki ettevõtja või teenuse osutaja generaatori hankima, sest elektrivõrgud ei saa kunagi täiesti tormikindlaks – elektri katkemise põhjus võib olla ka muu kui torm või muu ilmastikunähtus," rääkis Helme.

"Ühtlasi peaks olema suurem ka tanklate arv, kust saab kütust ka elektrikatkestuste korral ning need peaksid asuma Eesti erinevates osades. Toimivatest tanklatest peab aga kriisisituatsioonides info jooksvalt kättesaadav olema," rääkis Helme.

Kohtumisel arutati lisaks veel kohalike omavalitsuste rolli kriisideks valmistumisel ning elanike teavituse ja käitumisjuhiste andmise korraldamisel.

Tänase kohtumise järel kutsub siseminister novembris toimuvale kriisikomisjoni istungile ka riigihalduse ministri Jaak Aabi ning majandus- ja taristuministri Taavi Aasa.