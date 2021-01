Mart Helme: see on etturite valitsus

"Tegemist on etturite valitsusega. Need inimesed - võib-olla mõni üksik nagu näiteks Keit Pentus-Rosimannus välja arvatud - ei hakka selle valitsuse kurssi kujundama ja põhimõttelistes ning eriti suurtes rahalistes otsustes kaasa rääkima. Need otsused langetatakse kõik tagatubades," rääkis Helme ERR-ile.

"Nende konkreetsete ministrite mõju valitsuse kursi kujundamisele ja otsuste langetamisele saab olema minimaalne," leidis Helme.

Ta viitas Keskerakonna puhul lahkuva valitsuse peaministrile ja erakonna juhile Jüri Ratasele ning koalitsioonikõnelusi pidanud erakonna aseesimehele Mailis Repsile, kes kumbki Reformierakonnaga moodustavasse uude valitsusse kuuluma ei hakka.

Vastates küsimusele, kuidas hakkab EKRE opositsioonis käituma, vastas Helme: "Me ei kavatse olla nii ebaintelligentsed kui Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond."

Tema sõnul saab EKRE fraktsioonil raske olema, sest opositsioon on ebaühtlane ning sotsiaaldemokraatidega on EKRE-l väga selge maailmavaateline erinevus. "Isamaa sees on ka mingi hulgakene dissidente, nii, et me peame põhimõtteliselt arvestama sellega, et oleme opositsioonis omaette nähtus ja me ei kavatse, eriti ideoloogiliste küsimuste puhul, vasakliberaalsele valitsusele mitte mingeid järeleandmisi teha ilma selleks lahinguid andmata," lubas Helme.