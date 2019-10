Mart Helme: see, mida Martin Helme praegu USA-s teeb, on Heraklese vägitegu

"See, mida rahandusminister teeb praegu Ameerika Ühendriikides, on midagi nii suurt, et seda on võib-olla siit Eestist isegi raske ette kujutada," mätkis Helme. "Tuua ikkagi mammut meile rahapesu küsimustes appi oma võimekusega, administratiivse võimekusega, see on ikkagi Heraklese vägitegu."

Helme hinnangul ei saada rahandusministri tegevuse olulisusest Eestis aru. "Juba on muidugi hakatud nina nokkima ja urgitsema, kuidas see on Eesti põhiseaduse rikkumine. Vabandust, see advokaat, kes seda ütles, lugegu korralikult läbi ka martin Helme postitused, kus Martin Helme ütleb väga selgelt, et kõik uurimistoimingud toimuvad Eesti seaduste kohaselt ja Eesti vastavate institutsioonide poolt," rääkis Helme. "Me teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega, koostööd!"

Rahandusminister Martin Helme arutas eile New Yorgis küsimust, kuidas tagada Ameerika võimude algatatud rahapesu-uurimise tulemusena Eesti pankadelt tõenäoliselt väljamõistetava ülisuure trahviraha laekumine Eesti eelarvesse.

"Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse," kirjutas Helme oma Facebooki seinal.

"Lõpuks on kõige suurem kahju tekitatud Eesti mainele ja majandusele. Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest," lisas rahandusminister.