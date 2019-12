Mart Helme: Saksamaa on Eestiga võrreldes varsti kääbus. Eesti sõltumatus on USA militaarhuvidele vajalik "sanitaarkordon"

Demokraatia üle arutamise juurest rändas siseministri mõte mujalegi, jõudes muu kõrval tõdemuseni, Saksamaa on militaarses mõttes tähtsusetu ja suutmatu riik.

"Saksamaa on Eestiga võrreldes vaata varsti juba militaarne kääbus, sest kui õppustel harjavartega imiteeritakse püssiga laskmist... no ei ole midagi teha. Ma käisin mõned aastad tagasi riigikaitsekomisjoni liikmena Saksamaal, ma ei ole kusagil näinud nii kurbi kindraleid, kui Saksamaal, sest nad kõik nutsid ainult selle üle, kuidas neil ei jätku mehi, kuidas neil ei jätku raha, kuidas neile ei tellita relvi, kuidas neil kõik käib alla.

Kurta saab alati ja parem saab alati olla. Aga no Saksamaa ei ole küll see riik, mis oleks võimeline või ka tahteline Eestit ja teisi Balti riike kaitsma sõja korral. Nii et siin meil ei ole väga palju valikuid.

Valikud on väga piiratud. Valikud on, valikud on alati, valikud on alati. Aga kas need valikud on meile vastuvõetavad, see on omaette küsimus. Nii et siin ... see kõik ei vasta tõele – kõik need jutud sellest, kuidas meid ei aidata, kui me ei ole niisugused ja kui meie oleme teistsugused, siis meile appi ei tulda. Siin on geopoliitika. Siin on suurriikide vahelised huvisfääride jagamised," rääkis Helme parteikaaslastele.

Edasi jõudis ta järelduseni, et sõltumatut Eesti Vabariiki on vaja eeskätt Ameerika Ühendriikidel, sest just meie sõltumatuse abil olevat võimalik Saksamaast, Venemaast ja Hiinast koosneva "Euraasia koalitsiooni" moodustumise ärahoidmine.