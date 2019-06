Mart Helme sai valimispäeval tehtud agitatsiooni eest trahvi 128 eurot

Politsei viis läbi väärtemenetluse seoses Euroopa Parlamendi valimispäeval eetris olnud TRE Raadio saatega "Räägime asjast", kus Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtfiguurid, siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme kutsusid inimesi hääletama EKRE poolt.

3. juunil riigikogus toimunud siseminister Mart Helme umbusalduse avaldamise arutelul tunnistas Helme Europarlamendi valimispäeval tehtud eksimust. "Me salvestasime saate reedel ega mõelnud, et see läheb eetrisse pühapäeval," selgitas Helme.

Valimisagitatsioon on valimispäeval keelatud, TRE Raadio saade läks eetrisse aga just 26. mail, kui oli viimane võimalus hääl kandidaadi poolt anda.

Ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) asus selgitama, kas Mart ja Martin Helme TRE Raadio saate "Räägime asjast" puhul võib olla tegemist varjatud valimisreklaamiga.