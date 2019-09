Mart Helme: saadan sümboolse sõnumi, kui Euroopa Liidu rändepoliitikaga seotud kohtumisel ei osale

Helme rääkis ERR Uudistele, et sõnumiks on see, et Eesti ei kavatse keskse rändemehhanismi loomist isegi arutada, vahendab ERR Uudised. Prantsuse president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Giuseppe Conte tahavad Euroopa Liidu rändepoliitikat ümber teha, nii et selles osaleksid kõik Euroopa Liidu riigid. Kõrvalejääjaid ootaks rahaline karistus. "Me näitame oma sümboolse mitte kohal viibimisega, et me selle teema juures ei kavatse mingit diskussiooni alustada. Me ei kavatse lasta tõmmata ennast mingisugusesse arutelusse. Eesti ei võta vastu immigrante mingisuguse keskse jagamismehhanismi alusel," ütles Helme ja lisas, et neid riike, kes ei nõustu immigratsiooni niisuguse käsitlusega, mida praegu välja pakutakse, on oluliselt rohkem kui ainult Eesti.

Paar tundi pärast uudise ilmumist meediakanalites teatas siseministeeriumi pressiosakond, et siseminister lükkab ümber väite nagu ta boikoteeriks esmaspäeval toimuvat Euroopa Liidu siseministrite kohtumist (ERRi uudise algne pealkiri oli "Mart Helme boikoteerib Macroni ja Conte rändearutelu" - toim). "Esmaspäeval EL siseministrite korralist kohtumist ei toimu. Tegemist on valitud riikide kohtumisega, kus osaleb väike hulk riike ning Eesti siseminister pole sinna kutset saanud. Ametlik EL siseministrite kohtumine toimub 8. oktoobril ja seal siseminister Helme osaleb," vahendab pressiosakond.