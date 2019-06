Mart Helme saadab sisserände töögrupi laiali

Valitsus ootas töörühma ettepanekuid juuni lõpuks, kuid konsensuse puudumisel nende väljakäimiseni tähtajaks ei jõuta.

Töörühm on aga valitsusele teinud ettepanekuid, mis on ka käiku läinud. Alates 2018. aasta suvest on piirarvu alt välja arvestatud tippspetsialistid, kellele tööandja on valmis maksma vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka (hetkel 2620 eurot). Muudatuse eesmärk on aidata kaasa sellele, et Eestisse jõuaksid inimesed, kes riigi arengusse panustavad.

Sisserände töörühm loodi 2017. aasta suvel, et kaasata ühiskonna eri osapooli ja valdkonna eksperte sisserände reguleerimisse. Toona seati ülesandeks analüüsida võimalusi, kuidas välismaalaste sisseränne Eesti riigi ja ühiskonna vajadusi toetaks.

Mullu seati ülesandeks välja töötada ettepanekud sisserände regulatsiooni muutmiseks.

Sisserände töörühma kuuluvad ministeeriumid, ülikoolid, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Ametiühingute Keskliit, Tööandjate Keskliit, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet jt.