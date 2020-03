Mart Helme ristis põhjanaabrite riiki juhtiva võimuorgani "huulepulgavalitsuseks"

Pühapäeviti kell 11 Tre Raadio eetrisse lastavas saates tulid Helmetel koroonakriisi kajastades ühel hetkel jutuks Lõuna-Eesti ettevõtted, kuna neil tuleb muutunud olukorras arvestada Läti-Eesti vahet liikuvate töölistega.

Mart Helmel tuli tõdeda, et kuigi talle ei meeldi, et Läti piiril on pendelränne, mõistab ta nende inimeste liikumise vajadust.

Martin Helme kostis seepeale, et jutt on kõigest kümnetest isikutest, mitte tuhandetest. "Me räägime inimestest, kes elavad põhimõtteliselt kõrvalkülas, lihtsalt piir on vahel," kirjeldas noorem Helme olukorda. Kui olukord peaks muutuma ning Eesti piirile on oodata mastaapseid rahvamasse, on rahandusministri sõnul võimalik riigi suhtumist aga muuta.

Seejärel tõi Mart Helme päevakorda põhjanaabrid.

"Toome nüüd teise näite ja näide sellest, kuidas riigid käituvad. Omast heast tahtest tahtsime teha erandi ka Soomes käijatele. Ütlesime, et kord nädalas saate ühele ja teisele poole tulla, ütleme, et pühapäeva õhtul lähete Soome poole, reede õhtul tulete Eesti poole," kostis vanem Helme. "Aga mida tegi Soome? Soome pani - “plaks” - lihtsalt ukse kinni. Kõik! Kusjuures tegi seda minu arvates väga alatul moel. Või noh, siin võime rääkida nüüd naistest ja pehmest poliitikast - huulepulgavalitsus -, kes me arste ja meditsiinitöötajaid ei blokeeri - teie võite pendeldada ja käia ja tulla ja olla, aga sinikraed, tööinimesed, need - valige!"