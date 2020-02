Mart Helme riigikogu infotunnis: Venemaa infokanalid võiksid olla suletud

"Kui meie vastavad julgeolekuorganid on tuvastanud vettpidavalt Eesti julgeolekuohu nende konkreetsete kanalite puhul, mida te mainisite, siis peaksid need julgeolekuorganid tegema ilmselt Eesti Vabariigi valitsusele konkreetse, selgelt sõnastatud ja vormiliselt korrektselt fikseeritud ettepaneku, mida teha, et Eesti suurim omavalitsus ei telliks nendelt kanalitelt rohkem reklaami ega osaleks muul moel nende tegevuses. Minu andmetel seesuguseid korrektselt fikseeritud ettepanekuid julgeolekuasutustelt Vabariigi Valitsusele tulnud ei ole. Seetõttu, kuna meil on kohalikud omavalitsused autonoomsed, ei näe ma ka võimalust, et siseministeerium sekkuks nende eelarvepoliitikasse ja nende suhetesse meediakanalitega, eriti veel arvestades seda, et Eestis on sõnavabadus," märkis Helme.

"Aga põhimõtteliselt meie erakond toetab seisukohta, et nende kanalite tegevus Eesti Vabariigi territooriumil peaks olema piiratud või lausa keelatud," kinnitas Helme.

Keldo küsimusele, kuidas me paistame oma liitlastele võitluses Vene propaganda vastu, kui meie enda pealinnas linnavalitsus nendeltsamadelt saadetelt ja kanalitelt teenust tellib, vastas Helme, et väga raske on arvata, et mõne venekeelse kanali tegevus Eesti Vabariigi territooriumil või selle kanali levi Eesti Vabariigi territooriumil on faktor, mis mõjutab meie tegevust NATO-s, Euroopa Liidus või teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, kus Eesti on väga selgetel positsioonidel.

"Ma ei näe siin küll mitte mingisugust probleemi. Ja olles äsja külastanud Ameerika Ühendriike, siis kõigi nende arvukate kohtumiste jooksul, mis mul seal toimusid, ei puudutanud küll keegi kordagi vene telekanalite või Vene propaganda teemat, küll oli päevakorras aga absoluutselt kõikidel kohtumistel Hiina teema, 5G teema, Huawei teema ja meie muu julgeolekualane koostöö," selgitas Helme.

Reformierakonna fraktsiooni liige Urmas Kruuse uuris Helmelt, kuidas talle tundub, kumb ühel hetkel on tähtsam, kas autonoomia või kogu riigi julgeolek? "Ja kui me räägime Tallinna linnast, siis kindlasti tema mõju kogu Eesti julgeolekule ja sellele tegevusele on kindlasti suurem, kui samasugune asi toimuks näiteks ühes pisikeses-pisikeses vallas. Kuidas te sellele hinnangu annate? Kas te tahate täna väita, et teie selles probleemi ei näe, ka perspektiivselt ei näe probleemi ja te lihtsalt alahindate pehme tegevuse mõju Eesti riigi julgeolekule?" uuris Kruuse.

Helme rääkis, et EKRE on korduvalt tõstatanud koalitsiooniläbirääkimiste ajal ja ka koalitsioonis vene telekanalite Eestis levimise küsimuse ja teinud ettepaneku need keelustada, kuid selles küsimuses pole valitsuses konsensust saavutanud.