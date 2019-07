Mart Helme presidendi avaldusest: hoopis ministrid peavad presidendi rumalate väljaütlemiste pärast vabandama

Helme vastas president Kersti Kaljulaidi avaldusele ajakirjas Foreign Policy, kus ta ütles, et vihkab EKRE-t ja loodab selle erakonna tegevuse peatset lõpetamist.

"Kui ta kuulutab üle maailma, et vihkab valijatelt tugeva mandaadi saanud erakonda, siis on tal ilmselt närvisüsteemiga midagi korrast ära," ütles Helme. "Poliitikas võivad maailmavaated olla erinevad, kuid pimeda vihkamisega ei tee poliitikas midagi."

Helme hinnangul ei anna president endale aru, kes ta on, mis ametikohta peab ning millised volitused ja kohustused tal on.

Selliselt käitudes ja viha õhutades kahjustab president Helme sõnul ka Eesti mainet välismaal.

"Tema poolt väljakuulutatud sajast vihavabast päevast ei tulnud tegelikult ühtegi välja. Kui ta kandis kampsunit, kus oli kirjas, et sõna on vaba, siis tundub, et tema jaoks on vaba vaid oponente halvustav sõna," rääkis Helme.

Mart Helme lisas, et ta osales äsja Helsingis erinevate riikide siseministrite kohtumisel ning ta ei märganud seal mingitki võõristust, vihkamist ega kõõrdi vaatamist Eesti suhtes, vastupidi, kõiki küsimusi arutati väga konstruktiivselt, avameelselt, sõbralikult ja argumenteeritult.

"Olukord on pigem selline, et meie ministritena peame oma presidendi rumalaid väljaütlemisi rahvusvahelisel areenil sirgeks ajama," märkis Helme, lisades, et kõnesolevas intervjuus käitus Kaljulaid järjekordselt mitte riigipeana, vaid emotsionaalselt ülesköetud naisterahvana.