Mart Helme: peale saarte pole teiste regioonide isoleerimine mõttekas, Eesti on nii väike

Ministri sõnul on Eesti nii väike, et valitsus ei ole peale saarte teiste regioonide isoleerimist mõttekaks pidanud. "Meil on olnud päevakorras näiteks Võru maakonna isoleerimine. Me ei usu aga, et õnnestub inimeste töörännet ja perekondlikku suhtlemist sellisel määral piirata, et see takistaks viiruse edasi levimist," ütles Helme.

Helme sõnul on valitsusel strateegia, et Eestit vaadatakse tervikuna - välja arvatud isoleeritud saared -ja terves riigis tuleb sisse viia ühesugused nõuded. "Saaremaa isoleerimise põhjus oli see, et haigus sealt välja ei leviks, sest see on üks põhilisi haiguskoldeid. Teiste saarte puhul oli see oluline, et haigus sinna sisse ei tuleks."

Soome valitsus otsustas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks isoleerida Helsingi ja Uusimaa regiooni. "Suur-Helsingi piirkonnast hakkasid inimesed põgenema maapiirkondadesse ja sellega oli oht, et nad viivad viiruse, mille kolle on Lõuna-Soomes, üle riigi laiali. Seetõttu otsustati kehtestada väljasõidukeeld," selgitas Helme.

