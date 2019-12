Mart Helme oma sõnavõttudest: ilmselt pean oma mõttetegevust piirama hakkama

Esimese valitsusaasta lõppedes ütleb Mart Helme lubaduse kohta EKRE retoorikat muuta, et mõnes mõttes see siiski muutunud ei ole. "Me räägime täiesti sirge tekstiga, me ei keeruta, ei otsi mingisuguseid eufemisme, vaid ütleme asjadest nii, nagu meie arvates asjad on," selgitab ta ning kritiseerib otsa ka meediat EKRE retoorika tõlgendamisel.

Oma sõnavõttude puhul ta ennast tsenseerinud pole, kuid on neid vahetevahel kahetsenud. "Olen ennast unustanud ikka sellisesse lektori või propagandisti rolli ja olen kuidagi lasknud mõttel... olen valjusti mõelnud, ütleme nii," ütleb Helme ning lisab: "Ma ilmselt pean oma mõttetegevust piirama hakkama."

Valitsuses veedetud aasta on Helmele isiklikult väga raske olnud. "Valimiskampaania, koalitsiooniläbirääkimised, ametisse sisse elamine," kirjeldab ta toimunut. Helme illustreerib siseturvalisuse valdkonna ulatust ja keerulisust eilses Eesti Päevalehes ilmunud siseministeeriumi kantsleri Lauri Lugna intervjuuga, kus räägiti järgmise kümne aasta jooksul ees ootavatest väljakutsetest.

"Väga raske on olnud, aga seda solvavam on see, kui ajakirjanduses hakatakse kuidagi mõnitama, et vanamees ja 70-aastane ja kiilakas ja mine pensionile. Teate, ma olen väga heas vormis. Ma ei ole üldse mingi vanamees, kiilakas olen küll, aga mitte täiesti. Need hinnangud, need võiks ära jääda," ütleb Helme.