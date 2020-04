Mart Helme oma hanerasva-repliigist: tunnistan, ma ei võtnud viirust tõsiselt

Täna õhtul ERR saates "Esimene stuudio" tunnistas siseminister ja EKRE juht, et alahindas viirust. Ma ei ütleks, et ma naeruväristasin, aga tunnistan, et ma ei võtnud seda tõesti tõsiselt, ütles Mart Helme.

Mart Helme rääkis 27. veebruaril, et "külmetushaigus on nüüd siis ümber ristitud koroonaviiruseks". Ta tõi välja, et sümptomid on säärased, et tema nooruses poleks keegi nendest koroonaviirust või muud taolist välja lugenud. Tema hinnangul oli see ikka külmetus - soojad sokid jalga, hanerasv rinna peale, sinepiplaastrid ja muu. Nõnda läks mõne päevaga või nädalaga mööda. "Ei olnud mingit koroonaviirust. Tänapäeval kõik diagnoosimised teisel tasandil, antud juhul konkreetse viirusega, mis levib päris hästi piisknakkuse teel."

Mart Helme toonitas veel, et Eestis ei ole mingit hädaolukorda või kriisi. "Ei ole pandeemiat, küll aga on meil oht! Ohuga me tegeleme. Ohu viimisega nii madalale tasemele, kui on võimalik. Palun seda silmas pidada."

27. veebruari hanerasva-väljaütlemine - oleks võinud ära jääda, küsis saatejuht täna õhtul siseministrilt. Sellest jäi mulje, et siseminister naeruvääristab viirust. "Ma ei arva, et ma naeruvääristasin," ütles Helme täna. "Ma ei võtnud seda tõesti tõsiselt, võtsin umbes nii, et see on üks gripi muteerunud vorme, mis seal ikka, on seda grippi varemgi üle elatud," kirjeldas Helme oma toonast suhtumist. "Taganjärele tarkus on ikka täppisteadus," tõdes siseminister nüüd.

Mart Helme jõudis 27. veebruari pressikonverentsil lausa selleni, et "ei tohi ajada ajakirjanduslikku bluffi". Ta torkas, justkui olevat keegi arvanud, et valitsus pidanuks valmistuma juba kolm aastat tagasi. "Keegi polnud sõna koroona kuulnudki, küll aga teadsid sõna karoona. Omal ajal ma mängisin ka karoonat väga hea meelega," muigas ta.

Ajakirjanik Marii Karell küsis pressikonverentsil veidi hiljem, kas praeguses olukorras ikka on kohane visata koroonaviiruse üle nalja, olukord on tõsine ja inimesed surevad. Helme kostis, et rääkis, et omal ajal ei osatud diagnoosida.

"Inimesed surid ka siis. Teate, kõige üle võib nalja visata ja peabki. Ausalt öeldes suhtun väga suure sarkasmiga poliitkorrektsusesse. Kõige puhul peab tõsise näo ette võtma? Ei pea. Oleme eluterved."