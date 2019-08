Mart Helme nautivat kalambuurset maaelu

Riigikogu liige ja Mart Helme abikaasa Monika Helme on tihe sotsiaalmeediasse postitaja. Parimatel päevadel küündib postituste arv lausa üle kümne. Suuremalt jaolt on postitused poliitilised, kuid sekka satub ka nii mõnigi muu-teemaline. Kohati rõõmustab Monika Helme kodukartulite üle, vahel näitab margikollektsiooni.

Eile tegi Monika Helme postituse, mis meedia-kaugetele inimestele võib tunduda lihtsalt toreda maaelu kajastusena. Lilla taustaga postituses seisab: “Mart teeb täna maal saetööd. Kuivanud saare võttis juba maha, vaher on veel püsti.”

Tõenäoliselt on postituse näol tegemist sõnamänguga, kus maha võetud saare all mõtleb Monika Helme endist kultuuriministrit ja sotsiaaldemokraatide liiget Indrek Saart ning veel püsti seisev vaher on nähtavasti politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, kes ministrite Helmede pingutuste kiuste oma tööpostile jäi.