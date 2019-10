Mart Helme Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpetamisest: absurdne ja kahepalgeline otsus prokuröri poolt

Mart Helme ütles, et prokuröri väide, et avalik huvi antud kaasuse kohta puudub, ei päde. "Prokurör on lasknud üle nurga ja lähtunud motiividest, mis võivad olla poliitilised," ütles Helme.

"Avalik huvi on olemas sellest küsimusest tõukuvalt juba," ütles Helme vastuseks Õhtulehe reporteri küsimusele, mis ta sellest otsusest arvab. "See on absurdne ja kahepalgeline põhjendus. Kui meil on valetamisest juttu olnud palju viimasel ajal, siis antud juhul oli samuti tegemist valetamisega," ütles Helme.

Täna kell 12 alanud pressikonverentsil osalevad lisaks peaministrit asendavale siseminister Mart Helmele ka riigihalduse minister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik ning välisminister Urmas Reinsalu.

Mary Krossi kaasuse kohta võttis sõna ka Reinsalu, öeldes, et see juhtum on mõistetamatu. "Küsimus on avaliku huvi tõlgendamises - selle mõõde ei ole uudishimu," ütles Reinsalu.

Reinsalu hinnangul on vaja teada saada, mis oli Krossi süüteo motiiv. "Kui seda tüüpi süüteod jäävad karistamata, on see ühiskonnas oht. Vande all olnud valeütlused - nende arv on olnud kasvav ja see on probleem," ütles Reinsalu. "Prokurör lasi märgist kõvasti mööda," märkis ta.

Prokurör pidanuks Reinsalu hinnangul motiivi välja selgitama. "Ja selle alusel tulnuks hinnata, kas oportuniteet on mõeldav või mitte," ütles ta.