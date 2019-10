Mart Helme lubas, et Inga Raitari välikäimla lõhkamine tuleb politsei ja kapo juhtidega jutuks

ETV saade "Pealtnägija" kajastas eile juhtumit, kus seni tundmatud inimesed lasksid õhku Raitari välikäimla. Kuna pomm pandi esmapilgul asjatundlikult ja oli suhteliselt võimas, siis kahtlustab Raitar, et selle taga pidid olema kaitseväelased, kes piirkonnas harjutasid. Kaitsevägi eitab seotust ja viitab hoopis, et Raitar pressib neilt raha välja.

Helme ütles, et Raitari kemmergu plahvatusega ta seni kursis ei olnud. "Eile oli meie (siseministeeriumi – toim) valitsusala asutuste juhtide koosolek, seal see küsimus puudutamist ei leidnud," sõnas ta. "Ma arvan, et järgmisel kolmapäeval, kui on järgmine samasugune koosolek, on võimalik politsei ja kapo esindajatelt küsida, kaugele nad praegu jõudnud on," ütles Helme.

"Kuna tegemist on väidetava lõhkeaine kasutamisega ja ma ei oska kahtlustada kedagi ega midagi, siis loomulikult pakub huvi, kui see ajakirjanduses kõrgendatud profiili on omandanud," vastas Helme küsimusele, kas ta kavatseb antud teema järgmisel nädalal tõstatada.