Mart Helme lubas EKRE suvepäevadel Reformierakonnale surma: kuri on ennast juba paljastanud

"Nüüd ütlen ma teile hea uudise. Iga päev, mil me oleme valitsuses, see vana süsteem sureb, närbub, Reformierakond sureb, sest ta ei ole võimul, hoovad ei ole tema käes. Kõige parem hea uudise püänt on selles, et kõrva vastu maad pannes on erinevatest Eesti otsest tulnud infot, et Reformierakonna poliitikud käivad ringi, mobiliseerivad oma toetajaskonda ja kõikvõimalikke käsilasi, aga teevad seda kurtmisega – kui sügisel ei õnnestu seda valitsust kukutada, on Reformierakonnaga lõpp. Mis võiks Eestil olla selle vastu, kui riigi kõige sügavamasse stagnatsiooni juhtinud erakond läheb uppunud laevadele kalmistule, nagu seal juba on Koonderakond ja terve rida teisi!" Millele see hinnang tugineb, Helme kõnes ei täpsustanud, ka jättis ta tähelepanuta kõigi Reformierakonna kõigi aegade kõrgpunkti puudutava toetuse rahva hulgas, Norstati küsitlustele tuginedes.

Helme kõne raevukas toon on usutavasti tingitud asjaolust, et Delfile teadaolevalt võib EKRE valitsuspartei-aeg otsa lõppeda juba selle kuuga, kuivõrd Reformierakond ja Keskerakond on EKRE välja vahetamiseks juba jupp aega läbirääkimisi pidanud.