Mart Helme: leidsime ministrikandidaadi, meil on selle inimesega kokkulepe olemas

"Ministrikandidaat on olemas. Meil on selle inimesega kokkulepe olemas. Meil on kokkulepe ka peaministriga, et kui ta tuleb Ameerikast tagasi, siis me esitame talle oma ministrikandidaadi," ütles Helme.

Helme ei olnud nõus ministrikandidaadi nime veel välja ütlema. Helme sõnul kutsub ministrikandidaadi kinnitamiseks järgmisel nädalal EKRE juhatus kokku erakorralise elektroonilise volikogu.

Usaldusväärne allikas kinnitas eile Delfile, et EKRE kandidaat on möödunud sügisel parteiga liitunud endine diplomaat Toivo Tasa. Tasa ise keeldus väidet kommenteerimast ning katkestas pärast küsimuse ära kuulamist kõne. Korduskõne lülitas mees kinni, samuti jättis ta vastamata sõnumile.

Delfi proovis talle helistada ka täna pärast seda, kui ilmus uudis - ministrikandidaat on teada - ent taaskord vajutas Tasa kõne kinni, kui kuulis, et talle helistatakse Delfist.

Kert Kingo teatas tagasiastumisest möödunud nädalal. Ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.