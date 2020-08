Mart Helme laseks lammutada nii Maarjamäe memoriaali kui ka linnahalli

Siseminister Mart Helme ütles ERR-ile, et tema pooldab nii selle kompleksi kui linnahalli lammutamist, kuid mõistab, et valitsuses tuleb sellele teemal tuline arutelu.

Keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) on valitsuskabinetile esitanud memorandumi, milles pakutakse lahendusi nõukogude okupatsiooniajal Maarjamäele püstitatud memoriaalkompleksi edasise saatuse kohta. Praegu kuulub maa-ala riigile, kuid Tallinna linn on huvitatud selle maa omandamisest. Samas on seadnud linn lisatingimuseks, et riik annaks 3-4 miljonit kompleksi kordategemiseks.

Mitu valitsuse liiget on aga avaldanud kahtlust, kas maksumaksja rahaga peaks üldse sellist rajatist korda tegema.

"Minu isiklik seisukoht on, et ta on ikkagi okupatsiooniaja sümbol eelkõige ja kujutab endast sarnaselt linnahallile ja mõnele teisele objektile niisuguse inetu nõukogude aja modernismi pitserit," rääkis Mart Helme.

"Kui me nüüd võtame pragmaatiliselt, et need asjad on lagunenud, linnahall tahab saada kümneid miljoneid, see kompleks (Maarjamäe memoriaal – toim.) on lagunenud, tahab saada lihtsalt miljoneid, siis praktiline meel ütleb, et nende korrastamine ei ole mõistlik. Pigem on mõistlik nende lammutamine."