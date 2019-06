Mart Helme: kui Vaheri töö on plagiaat, tuleb ta tööst vabastada

Mart Helme märkis, et ametikoha nõude tõttu tuleks Vaher plagiaadi korral juhi ametikohalt vabastada. "Me kõik tahame, et see uurimine kiirelt välja selgitaks, kas tegemist on plagiaadiga või ei," selgitas Helme.

Nimelt kehtib 2014. aastast nõue, et politsei- ja piirivalveamet juhil peab olema magistrikraad. Vaheril seda toona, nõude tekkides polnud, küll aga anti talle võimalus ülikooli minna ja see kraad juurde õppida. 2016. aastal Vaheri esitatud magistritöö pälvis toona hinde A, nüüd on aga selgunud, et töös on mitmeid viitamata kohti, mida võib plagiaadiks pidada.

Helme lisas, et kui Vaher peaks plagiaadi tõttu magistrikraadist ja seega ka juhikohast ilma jääma, leiaks siseminister kindlasti uue samaväärse juhi. "Asendamatut inimest Eestis pole," märkis ta.