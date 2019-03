Mart Helme Keskerakonna otsusest: mul ei ole kahju, kui reformikad vastu nina saavad, nad on selle ise välja teeninud

Küsimusele, kas on juba Keskerakond ehk EKREgi poole pöördunud, sõnas erakonna esimees Mart Helme, et nii välkkiirelt need asjad ei käi. "Me ootasime missugune see otsus on. Kui nad niimoodi otsustasid siis tõenäoline on see, et meil tekivad konsultatsioond. Keskerakond on suurem partner kui meie, arvan, et võin oodata ratase kõnet."

Kuidas peaks EKRE valima olukorras, mil Reformikad siiski minetavad oma koostöövälistuse ja pakkumise teeb ka keskerakond? "Meid ei huvita missugune on erakonna nimi, kellega koalitsiooni teeme, vaid mis on koalitsioonilepingus. Me oleme positsioonis, et saame dikteerida lepingu sisu. Ma ei oska öelda, sain kaks minutit enne teie kõnet teada, et see otsus on sündinud, eks kõik teevad oma järeldusi. See võtab ikkagi natukene aega, välk ja pauk ei käi asjad," tõdes Helme.

Kas Helme oskas ka oodata, et Keskerakond just sellise otsuse teeb, sõnas Helme: "Oskasin oodata küll, jah. See retoorika, mis oli enne valimisi, et maksukaose heastamine ja kõik Kaja Kallase jutt... Minu jaoks käitus Kaja Kallas valimiskampaania ajal rumalalt ja nüüd pärast on veel rumalamalt käitunud. Mul kahju ei ole, kui nad vastu nina saavad, nad on ise selle välja teeninud."