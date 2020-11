Mart Helme: Joe Biden ja tema poeg on korrumpeerunud tüübid

EKRE poliitikud rääkisid saates, et nende hinnangul võltsiti Ameerika valimistulemusi.

"Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles rahandusminister Martin Helme. "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida."

"Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti," lisas ta.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.

Mitu korda arutati saate jooksul ka võimalust, et Ameerikas puhkeb kodusõda. "Mina nägin und enne valimisi, et tuleb Trump üle sellise heinamaa," kirjeldas Mart Helme. "Ja siis ma vaatan et see väli on kaetud soolikate ja sisikondadega. Trump sammus sealt läbi. Trump võidab lõpuks, see tuleb tohutu võitluse, võib-olla isegi verevalamise hinnaga, aga lõpuks seatakse õiglus jalule."