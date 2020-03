Mart Helme ja Jüri Ratase lahendus, et inimesed kodus püsiksid: tuleb anda allkiri

Kodukarantiinis tekib aga probleem - kuidas osta toitu või muretseda muid esmatarbekaupu? Helme sõnul on otsus selle lahendamiseks tehtud: abivajajatele peab käe ulatama kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Allkirjamõttele sekundeeris ka peaminister Jüri Ratas, kes ütles, et konkreetsed rakendusmeetmed tulevad. "Mida see tähendab? Loomulikult tähendab, et inimene annab oma allkirja. Pistelised kontrollid tulevad. Kui on kaks nädalat karantiini, siis nii on," kommenteeris ta.

Oluline on peaministri hinnangul inimese oma vastutus.

Helme sõnul on teistelt riikidelt kogemus koolide sulgemisega ka probleem, et lapsed hakkavad tänavatel ja ostukeskustes hulkuma. Selle lahenduseks on koostöö turvafirmadega ja vajadusel teatud mõjutuse rakendamine, et lapsed kodudesse läheksid.

Kõige drastilisema meetmena võib Helme sõnul kasutusele võtta ka mobiiltelefonide positsioneerimise. Massiliselt seda teha küll ei saa, aga rangelt seaduses ettenähtud korras.

Konkreetsete meetmete kohta ütles Helme, et need on veel detailid, millega "me ei ole jõudnud päris katuse alla". Asju veel arutletakse.