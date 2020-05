Mart Helme: EKRE pani Rail Balticu projekti seisma

Helme vastas saates etteheidetele, et EKRE pole suutnud Rail Balticu projekti peatada. "Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et me oleme ta seisma pannud," ütles minister.

Rahandusminister Martin Helme kinnitas seda omaltpoolt ja lisas, et Rail Balticu raha on seni kulunud viaduktidele ja trammiliinile Tallinnas.

"Kui Rail Balticu ülejäänud osa mitte kunagi ei tule, siis lennujaama sõitev trammiliin, mina arvan, et on hea, et meil on. See on tehtud Rail Balticu rahadega. Rail Balticu raudteed meil ei ole ja seda ei ole hakatud ehitama, aga meil on trammiliin lennujaama," ütles Helme.