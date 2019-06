Mart Helme ei välistanud EKRE ministrite isetegevust ka tulevikus

"Tulevikku meie keegi ette ei näe, seetõttu mina tuleviku suhtes spekuleerima ei hakka, aga sellele, mida peaminister ütles, mul kommentaare lisada ei ole," ütles Helme vastuseks Delfi küsimustele, kas EKRE ministrid hoiduvad edaspidi peaministri infosulgu jätmisest.

Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) lepingu muudatustega tahetakse ESM-ile anda pangandusliidu kriisilahendusfondi kaitsemeetme funktsioon, täpsustada julgestuslaenude andmise tingimusi ja selgemalt ning arusaadavamalt sätestada ESM-i roll riikide laenuvõime hindamisel.

Peaministrite tasemel kinnitati põhimõtteline nõusolek muudatusteks juba eelmise aasta lõpus. Eelmisel nädalal euroala rahandusministrite kohtumisel jäi aga Eesti rahandusminister Martin Helme ainsana ja peaministriga kooskõlastamata eriarvamusele ning soovis, et pankade rekapitaliseerimisele kehtiks ühehäälsuse nõue. Teised riigid on nõus, et kriisiolukorra teatud juhtudel piisab pankadele raha andmiseks kvalifitseeritud hääleenamusest ehk 85 protsendist häältest.