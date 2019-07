Mart Helme ei plaani Tallinna ülikoolile enda kriitikat õppekvaliteedi kohta selgitada ning nõuab hoopis ise koolilt vabandust

"Soovime selgitusi seoses teie poolt 17. juulil avalikus meedias Tallinna ülikooli aadressil tehtud märkuste kohta, kus ütlesite BNS-ile Tallinna ülikooli kohta muu hulgas järgmist: "Mina ei kritiseeri õpetajaid, mina ei kritiseeri tõsiseid teadlasi. Mina kritiseerin seda propagandaasutust, mis on lasknud õpetamise taseme teatud valdkondades, teatud aladel allapoole igasugust arvestust."," seisab ülikooli pöördumises, millele on alla kirjutanud rektor Tiit Land, õppeprorektor Priit Reiska, teadusprorektor Katrin Niglas ja arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar. Helme ütles, et soovib ise ülikoolilt vabandust.

“Mina nendega akadeemilist vaidlust pidama ei hakka. Mina andsin poliitilise hinnangu, et ülikool tegeleb poliitilise propagandaga ning õppejõud said juba pronksiöö ajal kaela sildi punaprofessorid. Nüüd tegid nad kärurünnakuid (ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel Vabaduse väljakul läks Eesti 200 liige ja politoloog Florian Hartleb seda lapsevankriga segama - toim.) meeleavaldustel avaldusi rahvusluse vastu. Ootan vabandust plagiaatide ning poliitiliste aktivistide eest, kes õppejõudude nime all tegutseva,” selgitas Helme.

Tallinna ülikooli rektor Tiit Land sõnas, et ootab veel selgitus, millel põhineb siseministri väide kehvast Tallinna ülikooli õppekvaliteedist. “Tahame teada, mis on koolis valesti, et siis selle kallal töötada,” selgitas Land. “Kui ta ühtegi väidet ei saa välja tuua, siis ootame avalikku vabandust,” lisas Land.