Mart Helme: Eesti peaks peatama oma osaluse ENPA-s. Saime kinnitust, kuidas reageeritaks, kui Venemaa ründab Balti riike

"Euroopa Nõukogu ja selle parlamentaarse assamblee ülesanne on kaitsta

õigusriigi printsiipe. Kui Lääne-Euroopa poliitikute häältega kutsutakse

laua taha tagasi riik, kes on kaht Euroopa Nõukogu liikmesriiki

sõjaliselt rünnanud, siis on selge, et nimetatud organisatsioon on

õigusriigi põhimõtete kaitsmisest loobunud," ütles Helme.

"Saime taaskord kinnitust ka sellele, kuidas reageerivad Euroopa

institutsioonid võimaliku sõjalise agressiooni korral Balti riikides.

Tuleb hukkamõist ja sümboolsed karistused, mis tühistatakse viie aasta

möödudes ettekäändel, et agressoriga on vaja säilitada dialoog."

Helme sõnul tuleb Eesti välispoliitika kujundajatel teha ENPA värskest

otsusest tõsised järeldused.

"Esiteks, Eesti välispoliitika kujundajatel on aeg lahti lasta

illusioonist, et meie selgitustöö tulemusel avanevad Vana Euroopa

silmad. Need silmad on ammu lahti, aga nende tagant vaatab vastu

põhimõttelagedus. Teiseks, tihendada tuleb suhteid meie tegelike

julgeolekualaste liitlastega Ida-Euroopas. Kolmandaks, Lääne-Euroopale

tuleb saata jõuline signaal, et riigiõiguslik nihilism on meile

vastuvõetamatu. Eesti peaks peatama oma osaluse ENPA-s ja tegema seda

koos Ida-Euroopa riikidega, kes hääletasid üksmeelselt või enamuses

Venemaa tagasikutsumise vastu," ütles Helme.