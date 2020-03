Mart Helme: Eesti on valmis Kreekale appi saatma kaks patrullpaati ja 20 piirivalvurit

„Frontexi hinnangul vajab tõhusamat valvamist just merepiir ning Eesti on valmis saatma Kreekale appi ühe lisa patrullpaadi neljaliikmelise meeskonnaga ning pikendama selles piirkonnas seni piirivalvet teostanud patrullpaadi teenistusaega,“ ütles siseminister Mart Helme. „Lisaks on Eesti valmis lähetama piirkonda ka 20 eksperti Kreeka toetamiseks välispiiri valvamisel,“ märkis siseminister.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul vahetab politsei pidevalt infot nii Frontexi, partnerriikide kui ka PPA inimestega, kes praegu Kreekas Euroopa Liidu välispiiri turvalisust tagavad. „Arvestades rändesurvet Kreekas tegime täna ettepaneku saata Euroopa välispiirile nii palju abi kui võimalik, seda nii inimeste kui ka vahendite näol. Politseijõudude kiire lähetamise kogemus on meil olemas 2015. ja 2016. aastast, kui Sloveenias käis kokku kolm ESTPOL meeskonda,“ ütles Vaher.

Siseminister Mart Helme teeb vastavasisulise abipakkumise homsel Euroopa Liidu siseministrite nõukogu erakorralisel kohtumisel Brüsselis. Euroopa piiri- ja rannikuvalve amet Frontex koostab liikmesriikide pakkumiste põhjal operatsiooniplaani ning Eesti tegelik lähetamise vajadus selgub peale seda. Siseministri sõnul on Eesti valmis samasugust abi pakkuma Kreekale ka otse, ilma Euroopa piiri- ja rannikuvalveameti vahenduseta.