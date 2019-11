Mart Helme Eesti mõjukate edetabelist: keegi nokkis nina, vaatas lakke ja ladus ettejuhtuvaid nimesid järjekorda

Isa-poja silmis on selge, et Eesti Päevalehe eesmärgiks Helmete seadmisel nimekirjas kõrgele kohale on antud juhul tekitada Eesti elanikkonnas ohu- ja hirmutunnet: seda puhtalt selleks, et ajakirjandusliku või muulaadse riigipöörde lootuses masse mobiliseerida.

Kumbki neist ei pea aga seda oletatavat võitlust edukaks - nagu saate vältel mainitakse, on EKRE toetajad - ja ka üleüldine Eesti avalikkus - "aina rohkem immuniseeritud".

"Suvaliselt kokkupandud nimekiri"

Üleüldine hinnang tabelile on kehvapoolne: mõjukate inimeste valim pole ei isa ega poja silmis õigustatud. "No keegi nokkis nina, vaatas lakke ja ettejuhtuvaid nimesid pani lihtsalt järjekorda. See on minu meelest nii suvaliselt kokkupandud nimekiri, et selle tõsiseltvõetavuses tuleb väga sügavalt kahelda," kommenteeris Mart Helme põhjapanevalt.

Mart Helme asetus kõnealuses edetabelis hõbemedalisti kohale, tema poeg Martin Helme jäi aga Kersti Kaljulaidi järel neljandaks platseerudes ilma pronksmedalisti staatusest. Mõjujärjestuse kõrgeimaks asetus tänavu apteegi-, meedia- ja kinnisvaramagnaat Margus Linnamäe.