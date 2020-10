Mart Helme Deutsche Wellele: geid jooksku Rootsi, seal on kõik nende vastu viisakamad

Helme sõnul kujutab Venemaa endast potentsiaalselt loomulikult ohtu ja kõik sõltub sellest, milliseks kujuneb olukord maailmas üldiselt. Kui ei puhke suurt konflikti, käitub Venemaa Helme arvates Balti riikidega diplomaatilisemalt ja kui midagi juhtub suudetakse siin efektiivselt ja kiiresti reageerida.

„Putin on selles skeemis apteeker, kes peab oma tundlike kaaludega kaaluma, et kõik oleks tasakaalus, jälgima tasakaalu, et selle alusel ajada efektiivset välispoliitikat,” ütles Helme ja jätkas: „Ma arvan, et Putin on pragmaatik. Kui vaja, on ta vaenlane, kui vaja sõber. Praegu arvan ma, et ta suhtub üsna neutraalselt. Tema jaoks on Balti riigid väikesed maad, kellega liiga aktiivselt tegeleda pole lihtsalt mõtet. Aktiivselt tuleb ajada asju Ameerika, Saksamaa, Prantsusmaa, Hiinaga, loomulikult suurte jõukeskustega. Aga Balti riigid on tema jaoks Euroopa provintsid.”

Deutsche Welle küsis, kas Helme jagab suurema osa Euroopa sõsarerakondade, näiteks Marine Le Peni, Itaalia Liiga või Alternatiiv Saksamaale positiivset suhtumist Putinisse, soovi kaotada Venemaa-vastased sanktsioonid, unustada Ukraina ja tihendada koostööd.

„Ühine meie, Le Peni ja teiste vahel on see, et me ei taha, et Euroopa Liit muutuks impeeriumiks. Me tahame säilitada EL-i raames oma suveräänsuse ja oleme vastu sellele, et Euroopa Komisjonist saab mingi Euroopa valitsus. Teistes küsimustes võivad erinevate riikide lähenemised tugevalt erineda,” ütles Helme.

Deutsche Welle küsis edasi, kas Eesti ministrina tahaks Helme Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamist.

„Küsimus on provokatsiooniline. Ma ütlen teile: tahan, aga see ei tähenda, et läheme kuni sõjani välja. Ma arvan, et alati on parem läbirääkimisi pidada. Laupkokkupõrked ei anna tavaliselt positiivseid tulemusi. Nii et need sanktsioonid olid vajalikud, sest kuidagi tuli Ukraina sündmustele reageerida. Aga ma ei arva, et sanktsioonidega saab lõppkokkuvõttes saavutada seda, et Venemaast saab demokraatlik riik, nagu seda oodatakse, ütleme, Brüsselis või Washingtonis. Ma arvan, et kõigile pooltele on kasulikumad diplomaatilised läbirääkimised,” ütles Helme.