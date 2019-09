Mart Helme boikoteerib Macroni ja Conte rändearutelu

Helme sõnul saadab ta sellega sõnumi, et Eesti ei kavatse keskse rändemehhanismi loomist isegi arutada, vahendab ERR Uudised.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Giuseppe Conte tahavad Euroopa Liidu rändepoliitikat ümber teha, nii et selles osaleksid kõik Euroopa Liidu riigid. Kõrvalejääjaid ootaks rahaline karistus.

"Me näitame oma sümboolse mitte kohal viibimisega, et me selle teema juures ei kavatse mingit diskussiooni alustada. Me ei kavatse lasta tõmmata ennast mingisugusesse arutelusse. Eesti ei võta vastu immigrante mingisuguse keskse jagamismehhanismi alusel," ütles Helme ja lisas, et neid riike, kes ei nõustu immigratsiooni niisuguse käsitlusega, mida praegu välja pakutakse, on oluliselt rohkem kui ainult Eesti.

Rõivas: loobumine on rumal mõte

Endine peaminister Taavi Rõivas (Reformierakond) kirjutas Facebookis, et koha vabatahtlikult tühjaks jätmine ja Eesti esindamisest loobumine on pehmelt öeldes rumal mõte.

"Lisaks ei ole osalemine või mitteosalemine ministri eraasi, minister saab esindada üksnes seisukohti, mis on valitsuses kinnitatud ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis heaks kiidetud. Antud juhul üritab siseminister lihtsalt sisepoliitilise punktivõtu lootuses soleerida. Järjekodne lati alt minek."