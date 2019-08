Mart Helme avaldas põhjused, miks Vaher liistule võeti: sisuliselt tulistas ta mulle selga. Temaga pole võimalik koostööd teha

"Põhjuseid on rohkem, aga ajendiks olid eilsed avaldused meedias, et ta on sunnitud politseinikke koondama. Karikas sai täis. Aga on ka muid asju. Need uurimised tema tegevuse kohta, mille me algatame, käsitlevad tervet hulka erinevaid asju, sealhulgas finantsasju, aga sellest ma detailsemalt ei räägi," ütles Helme Delfile.

Oluline põhjus on Helme sõnul ka see, et Vaher ei tahtnud kaasa tulla valitsuse otsuseda sisekaitsereservi loomise ja selle juhtimissüsteemi osas, samuti piirivalve reorganiseerimise osas. "Ma ei saa töötada inimesega, kes töötab valitsuse ja koalitsioonilepingu vastases vaimus," rääkis Helme.

"Spekulatsioonid, et oleme kevadest otsinud põhjusi temast lahti saada, siis oleksime ära kasutanud tema plagiaadiskandaali. Suusad on risti läinud viimasel ajal ja eelkõige seepärast, et näen, et temaga pole võimalik koostööd teha," ütles Helme.

Viimane tilk karikas oli Helme sõnul väide, et valitsus sunnib politseinikke koondama ja et tal on nõuded, mis ei jäta muud üle. "See on absoluutne vale. Ta pidi leidma võimalikke kärpekohti ja tulema nendega ministeeriumisse, kus need vaadatakse üle koos teiste haldusalasse kuuluvate asutustega. Ta korrutas sulaselget valet meedias korduvalt ja korduvalt. Ta ei juhi valitsust ega siseministeeriumi, ta võiks aru saada oma kapatsiteedist," ütles Helme.

"Ma rääkisin temaga täna telefonis ja selgitasin, et see polnud Martin Helme soolo, vaid ka minu seisukoht, kuidas ta mulle kolmapäeval sisuliselt selga tulistas, et meil pole mõtet jätkata. Ma pakkusin talle, et ta võib ise ametist taanduda, ta ütles, et ta mõtleb selle peale."